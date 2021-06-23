Азаренко обыграла Корне на турнире в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ
19:06
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила француженку Ализе Корне (6:4, 3:6, 7:6 (9:7)) во втором раунде турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
Матч продолжался два часа и 52 минуты. В следующем раунде Азаренко сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 2, WC) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)
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