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Азаренко обыграла Корне на турнире в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ

19:06
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила француженку Ализе Корне (6:4, 3:6, 7:6 (9:7)) во втором раунде турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

Матч продолжался два часа и 52 минуты. В следующем раунде Азаренко сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 2, WC) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)

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