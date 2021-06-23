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Фомина и Яшина не смогли выйти в полуфинал парного турнира WTA в Германии

17:49
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Российские теннисистки Алена Фомина и Екатерина Яшина не прошли в полуфинал парного турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ.

В четвертьфинале они уступили Надежде Киченок из Украины и Ралуке Олару из Румынии со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 2) — Алена Фомина/Екатерина Яшина (Россия) — 6:2, 6:4

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