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Сегодня, 18:16

Глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних

Иван Шитик
Корреспондент
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Мирослав Скшипчински.
Фото Global Look Press

Глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчински ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних, сообщает Sport.pl.

Ранее народный депутат Катержина Котула, в детстве занимавшаяся теннисом, рассказала о его поведении в прошлом.

После этого польские теннисисты выступили с заявлениями, в которых призвали провести расследование обвинений в адрес главы Ассоциации тенниса Польши.

Правление приняло решение создать внутреннюю комиссию по расследованию предъявленных Скшипчински обвинений.

Президент Федерации тенниса Польши Мирослав Скшипчинский. «Хватал за грудь, зад и другие интимные места». Польские теннисистки уничтожают президента своей федерации

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