Глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних
Глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчински ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних, сообщает Sport.pl.
Ранее народный депутат Катержина Котула, в детстве занимавшаяся теннисом, рассказала о его поведении в прошлом.
После этого польские теннисисты выступили с заявлениями, в которых призвали провести расследование обвинений в адрес главы Ассоциации тенниса Польши.
Правление приняло решение создать внутреннюю комиссию по расследованию предъявленных Скшипчински обвинений.
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