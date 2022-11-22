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Сегодня, 23:14

Первые ракетки Польши призвали провести расследование обвинений в адрес главы Ассоциации тенниса Польши

Иван Шитик
Корреспондент
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Первые ракетки Польши Ига Свентек и Хуберт Хуркач выступили с заявлениями, в которых призвали провести расследование обвинений в адрес главы Ассоциации тенниса Польши Мирослава Скшипчиньски.

«Мы против насилия в спорте, в теннисе, в любой дисциплине и в повседневной жизни. Вот почему мы воспринимаем новости о президенте Федерации тенниса Польши как серьезное дело. Руководящие органы должны с этим разобраться», — приводит слова заявления теннисистов Onet.pl.

Народный депутат Катержина Котула, в детстве занимавшаяся теннисом, рассказала, что Скшипчиньски несколько раз насиловал ее.

Позже выступила еще одна женщина по имени Ева Чичек, которая утверждает, что когда она работала официанткой на спортивном мероприятии, Скшипчиньски домогался ее.

Ига Свентек
Хуберт Хуркач
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