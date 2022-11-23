Свентек выступит на турнире в Бад-Хомбурге, чтобы улучшить игру на траве в преддверии Уимблдона-2023

Первая ракетка мира Ига Свентек планирует выступить на травяном турнире в немецком Бад-Хомбурге в 2023 году, сообщает Tennis World.

Как отмечает источник, польская теннисистка выбрала этот турнир, чтобы улучшить свою игру на траве в преддверии Уимблдона.

После поражения в третьем круге Уимблдона-2022 от француженки Ализе Корне, Свентек заявила, что ей предстоит еще многое узнать об игре на траве.

«Прежде всего, я чувствовала, что мне еще многое предстоит узнать о травяных кортах. Это не оправдание, это реальность — у меня есть способности играть на траве, но я пока не могу делать это на удовлетворительном уровне», — приводит Tennis World слова 21-летней спортсменки.

Уимблдон-2023 пойдет с 3 по 16 июля, а турнир в Бад-Хомбурге стартует за неделю до него.