«Хватал за грудь, зад и другие интимные места». Польские теннисистки уничтожают президента своей федерации

Мирослава Скшипчинского обвиняют в домогательствах и сексистском поведении.

Новый секс-скандал в мире спорта — на этот раз в теннисе. В домогательствах до несовершеннолетних обвиняют президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского. Причем о чиновнике говорят не только это — его бывшая свекровь рассказывала о физическом и моральном абьюзе семьи со стороны Скшипчинского. Ига Свентек и Хуберт Хуркач уже обратили внимание на эти обвинения и призвали расследовать дело, а также поддержали всех жертв подобных ситуаций.

Обвинения от семьи

Мирослав является бывшим мужем теннисистки Ренаты Скшипчинской. В 2017-м его избрали президентом Федерации тенниса Польши, а еще через два года в офис Польской теннисной ассоциации доставили письмо от свекрови Скшипчинского Сабины, в котором женщина рассказывала о психическом и физическом насилии со стороны Мирослава. Но текст обвинения так и не показали самому президенту Федерации.

Зато издание Onet приводит слова дочери Скшипчинского Эвелины, где она говорит, что мужчина не раз бил ее. Все письма доставлялись на один и тот же почтовый адрес сотрудника Ассоциации тенниса Польши: «Он может проявлять агрессию перед своей семьей, когда что-то идет не так. Он бил меня не раз. У меня есть фотографии после каждого избиения. Раньше я не присылала, потому что боялась его. Теперь думаю, что это зашло слишком далеко», — рассказала Эвелина Скшипчинская.

Дочь Мирослава не зря сказала о фотографиях избиений — их она приложила к письму. На снимках видно лицо Эвелины после предполагаемых побоев. Почерневшие глаза и синяки на теле свидетельствуют о применении физической силы. Семья обратилась в полицию, но, по словам дочери Скшипчинского, ничего нельзя было сделать из-за боязни родственников чиновника: «К сожалению, на судмедэкспертизу я не пришла, потому что боялась его, а в милиции мне сказали, что без нее я ничего не смогу сделать», — прокомментировала ситуацию Эвелина.

Свекровь также обращалась в прокуратуру, причем два раза, но в обоих случаях ей отказывали в возбуждении дела. Причина — недостаточное количество доказательств преступления Скшипчинского. «Все верили ему, а когда дело дошло до выявлений обстоятельств, Эвелина пошла на попятную. Рената же сказала только половину правды», — объясняла Onet бывшая свекровь президента Федерации тенниса Польши.

Мирослав Скшипчинский. Фото Global Look Press

Насилие в отношении детей

Это еще не все обвинения против Скшипчинского, о которых стало известно в последнее время. Игроки, тренировавшиеся под руководством Мирослава, рассказывают о сексуальных домогательствах со стороны чиновника. Они попросили не разглашать их имена, но в таком деле это понятно: «То, что он делал с нами, я определенно могу назвать формой сексуальных домогательств. Он всегда вызывал в офис только одну девушку под предлогом обсуждения того, что можно улучшить. Когда мне было 14, он впервые прикоснулся ко мне. Хватал грудь, зад и другие интимные места», — вспоминала одна из жертв.

Во время тренировок со Скшипчинским он также не брезговал сексистскими комментариями: «Его слова были отвратительны. Мы тогда были в периоде полового созревания. Он кричал: «Зато у тебя есть грудь!», «Зато у тебя грудь растет!», «Зато у тебя попа». И знаменитое: «Когда девушка говорит «нет», она говорит «да». Его любимая цитата», — добавила другая собеседница.

Кроме этого, были еще и обвинения в физическом насилии — Скшипчинский бил теннисистов мячами по телу, обращался к ним по номеру, которое означало место, занятое на турнире, и говорил им встать у стены с поднятыми руками. Спортсмены не говорили своим родителям о поведении тренера — им просто было стыдно. Страдали от действий Скшипчинского не только девочки, но и мальчики.

Депутат Катержина Котула, которая в детстве тоже занималась теннисом, подтверждает слова анонимных источников. «Он начал искать возможности для физического контакта и часто приглашал девочек в свой «офис». Там он трогал меня в интимных местах и насиловал не менее дюжины раз. А я просто не могла шевельнуться, меня просто сковывало от ужаса. Ведь я была 14-летней девочкой, а он — сексуальным хищником... Сейчас он является важным лицом в теннисе и даже хочет стать министром спорта», — делилась воспоминания Котула.

Ига Свентек. Фото Global Look Press

Свентек и Хуркач призвали обратить внимание на обвинения

На информацию об обвинениях Скшипчинского отреагировали ведущие польские теннисисты Ига Свентек и Хуберт Хуркач. Первая ракетка мира заявила, что не может пропустить подобные заявления, и надеется, что расследование будет тщательным. «Я против насилия в спорте, в теннисе, в любой дисциплине и в повседневной жизни. Вот почему я воспринимаю новости о президенте Федерации тенниса Польши как серьезное дело. Руководящие органы должны с этим разобраться. Надеюсь, они займутся этим. Это не моя роль — выполнять работу руководящих органов или СМИ, поскольку вопрос очень серьезный — он касается жизни и здоровья людей», — написала в соцсетях Свентек. Ига также добавила, что призывает всех, у кого возникла подобная ситуация, звонить на горячие линии и обращаться в специализированные службы.

10-я ракетка мира Хуберт Хуркач тоже отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах над детьми в адрес президента Федерации тенниса Польши и поддержал всех тех, кто пострадал в этой ситуации: «Я поддерживаю всех женщин и всех тех, кто пострадал от жестокого обращения. Ни один тренер или опекун не должен использовать свою власть и положение в отношении кого бы то ни было. Любая агрессия — как в спорте, так и за его пределами — должна осуждаться и наказываться. Надеюсь, соответствующие органы отреагируют на материалы СМИ о главе теннисной ассоциации Польши Мирославе Скшипчинском».

В теннисе в последнее время всплывало много подобных случаев. Французская теннисистка Фиона Ферро заявила, что ее домогался тренер, когда ей было 15-18 лет. Китаянка Пэн Шуай обвиняла в принуждении к сексу бывшего высокопоставленного чиновника, но спустя некоторое время удалила свой пост в соцсетях. Таких ситуаций много и в других видах спорта. Большинство из них расследуется, но истории продолжают появляться. И здесь возникает уже вопрос не только рассмотрения дел прошлого, но и предотвращение подобных ситуаций в будущем. Это уже более глобальное дело — нужно вообще задуматься над сексизмом и сексуализацией в разных сферах жизни.