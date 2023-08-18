Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной от Соболенко на турнире в Цинциннати

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о матче между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко из Белоруссии в рамках третьего круга турнира в Цинциннати.

«Поражение от Соболенко — это не тот результат, о котором нужно особо сожалеть. Хотя Касаткина имеет опыт побед над Ариной. Дарья знает, какие у нее есть инструменты для того, чтобы обыгрывать таких соперниц. На этот раз использовать их не получилось, и Соболенко оказалась объективно сильнее. Матч получился не очень продолжительным», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Касаткина уступила Соболенко в третьем круге «мастерса» в Цинциннати со счетом 3:6, 3:6. Следующей соперницей белорусской теннисистки станет Онс Жабер из Туниса.