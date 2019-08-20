Гаспарян в паре с Никулеску вышла в полуфинал турнира в Нью-Йорке

Россиянка Маргарита Гаспарян в паре с румынкой Моникой Никулеску пробилась в полуфинал турнира в Нью-Йорке в парном разряде.

В четвертьфинальном матче они обыграли дуэт Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 1) — 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску (Россия/Румыния) — Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 1) — 7:6 (7:4), 6:2