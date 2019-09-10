Флинк стартовала с победы на турнире в Японии

Россиянка Варвара Флинк в первом круге турнира в Хиросиме (Япония) одержала победу над представительницей Словакии Кристиной Кучовой — 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут. За право выйти в четвертьфинал Флинк сразится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7) — Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния).

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Флинк (Россия) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:3, 6:2

Кристина Макхэйл (США) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:1, 6:4