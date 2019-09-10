Флинк стартовала с победы на турнире в Японии
07:47
Россиянка Варвара Флинк в первом круге турнира в Хиросиме (Япония) одержала победу над представительницей Словакии Кристиной Кучовой — 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут. За право выйти в четвертьфинал Флинк сразится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7) — Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния).
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Флинк (Россия) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:3, 6:2
Кристина Макхэйл (США) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:4
Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:1, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...