Фишман и Олмос выиграли парный турнир в Риме
20:20
Шэрон Фишман и Джулиана Олмос (Канада/Мексика) стали победителями турнира WTA в Риме (Италия) в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Кристина Младенович/Маркета Вондроушова (Франция/Чехия) — 4:6, 7:5, 10:5.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика) — Кристина Младенович/Маркета Вондроушова (Франция/Чехия) — 4:6, 7:5, 10:5
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