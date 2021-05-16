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Фишман и Олмос выиграли парный турнир в Риме

20:20

Шэрон Фишман и Джулиана Олмос (Канада/Мексика) стали победителями турнира WTA в Риме (Италия) в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Кристина Младенович/Маркета Вондроушова (Франция/Чехия) — 4:6, 7:5, 10:5.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика) — Кристина Младенович/Маркета Вондроушова (Франция/Чехия) — 4:6, 7:5, 10:5

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