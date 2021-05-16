Свентек стала победительницей турнира в Риме
16:44
Представительница Польши Ига Свентек стала победительницей турнира в Риме. В финале 19-летняя спортсменка победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:0, 6:0.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Ига Свентек (Польша, 15) — Каролина Плишкова (Чехия, 9) — 6:0, 6:0
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