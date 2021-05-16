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Свентек стала победительницей турнира в Риме

16:44

Представительница Польши Ига Свентек стала победительницей турнира в Риме. В финале 19-летняя спортсменка победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:0, 6:0.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 15) — Каролина Плишкова (Чехия, 9) — 6:0, 6:0

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