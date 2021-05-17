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Кудерметова опустилась на 29-е место в рейтинге WTA

08:33
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
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Россиянка Вероника Кудерметова опустилась с 28-й на 29-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Анастасия Павлюченкова опустилась на 32-ю строчку, Екатерина Александрова — на 34-ю.

В топ-10 поднялась польская спортсменка Ига Швентек, которая победила чешку Каролину Плишкову в финале турнира в Риме.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 17 мая

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 175 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 461

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 520

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 195

5 (5). София Кенин (США) — 5 865

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 835

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 791

9 (15) Ига Швентек (Польша) — 4 435

10 (9) Каролина Плишкова (Чехия) — 4 345...

29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 160...

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 070...

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1 940...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 800...

39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 692...

78 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1 068...

79 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061...

89 (90). Варвара Грачева (Россия) — 879...

96 (113). Вера Звонарева (Россия) — 847...

99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826

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