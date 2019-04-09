Ферро вышла во второй круг турнира в Лугано

Француженка Фиона Ферро вышла во второй круг турнира в швейцарском Лугано. В матче первого раунда она победила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Во втором круге 22-летняя Ферро встретится с бельгийкой Элисон ван Уйтванк.
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фиона Ферро (Франция) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:2, 7:5
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