Ферро вышла во второй круг турнира в Лугано

Француженка Фиона Ферро вышла во второй круг турнира в швейцарском Лугано. В матче первого раунда она победила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:2, 7:5​. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Во втором круге 22-летняя Ферро встретится с бельгийкой Элисон ван Уйтванк.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фиона Ферро (Франция) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:2, 7:5