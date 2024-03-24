Аванесян выиграла у Жабер во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в третий круг турнира WTA в Майами (США).
Во втором круге спортсменка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в трех сетах — 6:1, 4:6, 6:3
Соперницей Аванесян в третьем круге станет американка Дэниэлл Коллинз.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:1, 4:6, 6:3
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