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24 марта, 02:36

Азаренко вышла в четвертый круг турнира в Майами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами (США).

В третьем круге спортсменка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 7:5.

В третьем круге Азаренко встретится с победителем матча Кэти Бултер (Великобритания, 24) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:4, 7:5

Теннис
Виктория Азаренко
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