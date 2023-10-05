Рыбакина: «Мирра отличный игрок, и если она продолжит в том же духе, то будет очень сложным соперником»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой (2:6, 6:4, 6:1) в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Пекине.

«Сегодня у меня была сложная соперница, очень молодая, она много борется и бегает, к тому же у нее отличный удар, поэтому я не очень хорошо начала. Во второй партии мне удалось переломить ситуацию, а в третьей, мне кажется, подача была немного лучше, и я шла на мяч.

Необычно играть с такой молодой теннисисткой. Конечно, это нелегко… Она отличный игрок, и если она продолжит в том же духе, то будет очень, очень сложным соперником, и я думаю, что в будущем нас ждут новые сражения», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Ясмин Паолини (Италия).