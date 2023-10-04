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Осака — о Джоковиче: «Как теннисист он просто невероятен»

Алина Савинова
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Японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопрос подписчика, кто является ее любимым теннисистом. Она призналась, что стала больше ценить серба Новака Джоковича.

«Честно говоря, когда я повзрослела, то стала ценить Новака намного больше. Чисто как теннисист он невероятен. Все знают, что я люблю Серену, и я ценила то, насколько сосредоточены Надаль и Шарапова в каждом матче. У меня нет одного любимчика. Мне нравятся качества многих разных игроков», — отметила Осака.

36-летний Джокович — победитель 24 турниров «Большого шлема». Также на его счету 97 побед на турнирах АТР (из них 96 — в одиночном разряде). На данный момент он возглавляет рейтинг АТР.

Теннис
Наоми Осака
Новак Джокович
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