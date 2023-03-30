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Сегодня, 09:28

Рыбакина: «Свентек хорошо играла в прошлом году, но и в этом году ей просто не повезло с травмой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о первой ракетке мира Иге Свентек и своей стабильной игре.

«Ига очень хорошо играла в прошлом году, но и в этом году, мне кажется, она играет очень достойно. Просто не повезло с травмой. Надеюсь, я смогу продолжать играть в том же духе, но наверняка наступит день, когда я проиграю. Это мало что меняет», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

За выход в финал турнира WTA 1000 в Майами Рыбакина поборется с Джессикой Пегулой (США).

Источник: The Tennis Letter
Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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