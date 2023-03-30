Андрееску: «Я порвала две связки лодыжки, трудно сказать, сколько займет реабилитация»

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала подробности травмы, полученной в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США).

«Результат обследования показывает, что я порвала две связки левой лодыжки. Тяжело сказать, сколько времени займет восстановление, но давайте просто скажем, что могло быть намного хуже!!! Я настроена оптимистично, что при правильной работе день за днем и реабилитации я скоро вернусь на корт. Процесс реабилитации уже начался, и я буду продолжать держать вас в курсе. Люблю вас всех», — написала Андрееску в своем Twitter-аккаунте.

Андрееску получила травму во время матча с россиянкой Екатериной Александровой и не смогла продолжить встречу. Канадка при счете 6:7(0:7), 2:0 дернулась за мячом, упала на корт и схватилась за левую ногу в районе голеностопа, ее увезли на коляске.