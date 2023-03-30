Остапенко пропустит турнир в Чарльстоне из-за перенесенной болезни

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в социальной сети сообщила, что пропустит турнир WTA в Чарльстоне (США) из-за перенесенной болезни.

«К сожалению, в этом году я не смогу сыграть в Чарльстоне, так как в Индиан-Уэллс я 12 дней боролась с вирусом, принимала антибиотики, у меня было множество симптомов, в том числе воспаление уха и так далее. Я пока не полностью восстановилась и вернусь домой, чтобы обратиться к врачам и сделать все возможное, чтобы подготовиться к грунтовому сезону и вернуться в Штутгарте. Спасибо всем за поддержку», — написала Остапенко.

Турнир WTA в Чарльстоне пройдет с 3 по 9 апреля.