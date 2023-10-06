Рыбакина победила Соболенко и сыграет с Самсоновой в полуфинале турнира в Пекине
Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира WTA в Пекине в двух сетах победила Арину Соболенко — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
За выход в финал представительница Казахстана сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:5, 6:2
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