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Сегодня, 16:18

Рыбакина победила Соболенко и сыграет с Самсоновой в полуфинале турнира в Пекине

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Теннисистка Елена Рыбакина.
Елена Рыбакина.
Фото AFP

Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира WTA в Пекине в двух сетах победила Арину Соболенко — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

За выход в финал представительница Казахстана сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Людмила Самсонова. Самсонова продолжает бить личные рекорды. Россиянка уверенно вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:5, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/beijing/2023/
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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