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Екатерина Макарова — в прямом эфире «СЭ»

12:55

Во вторник, 4 февраля на YouTube канале «СЭ» состоится прямой эфир с Екатериной Макаровой, олимпийской чемпионкой, победительницей четырех турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте. Начало эфира — 17.00.

На прошлой неделе теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры. Екатерина расскажет о своем решении, карьере и жизни после спорта.

Присылайте вопросы в Youtube-чат и на номер What's App — +7-925-901-01-00!

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