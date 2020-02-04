Во вторник, 4 февраля на YouTube канале «СЭ» состоится прямой эфир с Екатериной Макаровой, олимпийской чемпионкой, победительницей четырех турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте. Начало эфира — 17.00.

На прошлой неделе теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры. Екатерина расскажет о своем решении, карьере и жизни после спорта.

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