Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Майами
Екатерина Александрова обыграла итальянку Ясмин Паолини и вышла во второй круг турнира в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Майами обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:1, 6:2).
Встреча длилась час и одну минуту. В следующем круге россиянка встретится с белоруской Викторией Азаренко.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:1, 6:
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