Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 23:07

Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Майами

Екатерина Александрова обыграла итальянку Ясмин Паолини и вышла во второй круг турнира в Майами
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Екатерина Александрова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Майами обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:1, 6:2).

Встреча длилась час и одну минуту. В следующем круге россиянка встретится с белоруской Викторией Азаренко.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:1, 6:

Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек высказалась о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости