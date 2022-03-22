Свентек высказалась о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась впечатлениями от финала Australian Open, в котором встретились Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

«Я смотрела много тенниса за последние два года и видела много возвращений и много случаев, когда Рафа, например, играл не в свой лучший теннис, но все равно находил решения. Последний матч, о котором я могу рассказать, это финал Australian Open, который был для меня умопомрачительным, потому что я честно сидела на трибунах и даже думала: «О, он не вернется в игру, это просто невозможно». Но он сделал это.

Это урок для всех нас. Мы должны продолжать давить, бороться, искать решения и становиться лучше. Я думаю, что подобный опыт и огромное вдохновение, которое я получаю от других игроков, дали мне очень многое", — приводит слова Свентек сайт WTA.

Напомним, что Медведев уступил Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии 2022. Россиянин выиграл первые два сета, но затем проиграл три партии (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

Свентек на прошедшей неделе выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и поднялась на второе место в рейтинге WTA.