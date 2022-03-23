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Сегодня, 03:54

Звонарева переиграла украинку Цуренко в квалификации турнира в Майами, Потапова свой матч проиграла

Звонарева переиграла украинку Цуренко в квалификации турнира в Майами
Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в основную сетку турнира WTA в Майами. В финале квалификации в трех сетах она переиграла Лесю Цуренко из Украины — 3:6, 6:4, 6:2.

Другой российской теннисистке, Анастасии Потаповой, не удалось выйти в рсновную сетку. Она в трех сетах проиграла чешке Марии Боузковой — 3:6, 6:3, 4:6.

В первом круге турнира в Майами Звонарева сыграет против японки Мисаки Дои, которая занимает 93-е место в рейтинге WTA. Россиянка располагается на 117-й строчке рейтинга.

Теннис
Анастасия Потапова
Вера Звонарева
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