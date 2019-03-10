Екатерина Александрова – о победе над Возняцки: "Потрясающие ощущения, не могу описать словами"

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями от победы над датчанкой Каролин Возняцки со счетом 7:5, 2:6, 7:5 во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В следующем круге Александрова сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

– Потрясающие ощущения, не могу описать словами. Мы дважды играли с ней раньше, и оба раза я не смогла показать свою лучшую игру, – цитирует Александрову официальный сайт WTA. – Теперь я счастлива, что моя тяжелая и упорная работа наконец-то принесла результат.

Я старалась быть сосредоточенной на протяжении всего матча. В третьем сете больше думала о своей игре и не обращала на нее внимания. Я просто бегала, боролась в каждом розыгрыше, и это сработало.