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Джорджи обыграла Ковинич во втором раунде турнира в Тенерифе

19:08
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В матче второго тура турнира WTA в Тенерифе (Испания) итальянская теннисистка Камила Джорджи победила представительницу Черногории Данку Ковинич (6:1, 6:2).

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Джорджи (Италия, 4) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:1, 6:2

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 4:6, 6:2, 7:6 (7:4)

Чжэн Сайсай (Китай) — Клара Таусон (Дания, 7) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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