Джорджи обыграла Ковинич во втором раунде турнира в Тенерифе
19:08
В матче второго тура турнира WTA в Тенерифе (Испания) итальянская теннисистка Камила Джорджи победила представительницу Черногории Данку Ковинич (6:1, 6:2).
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Камила Джорджи (Италия, 4) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:1, 6:2
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 4:6, 6:2, 7:6 (7:4)
Чжэн Сайсай (Китай) — Клара Таусон (Дания, 7) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:4
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