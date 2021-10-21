Кудерметова проиграла Халеп во втором круге Кубка Кремля
20:59
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти в третий раунд Кубка Кремля.
Во втором круге Кудерметова проиграла Симоне Халеп из Румынии со счетом 1:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
В следующем раунде Халеп сыграет с Марией Саккари из Греции.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 8, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 7:6 (7:4)
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