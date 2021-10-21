Кудерметова проиграла Халеп во втором круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти в третий раунд Кубка Кремля.

Во втором круге Кудерметова проиграла Симоне Халеп из Румынии со счетом 1:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В следующем раунде Халеп сыграет с Марией Саккари из Греции.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 8, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 7:6 (7:4)