Дзаламидзе и Рахимова вышли в полуфинал парного разряда Кубка Кремля
18:14
Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова прошли в полуфинал парного разряда Кубка Кремля.
В четвертьфинале они обыграли соотечественниц Екатерину Александрову и Яну Сизикову со счетом 6:1, 4:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
В полуфинале Дзаламидзе и Рахимова встретятся с украинкой Надеждой Киченок и румынкой Ралукой Олару.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова (Россия) — Екатерина Александрова / Яна Сизикова (Россия) — 6:1, 4:6, 10:7
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