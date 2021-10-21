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Дзаламидзе и Рахимова вышли в полуфинал парного разряда Кубка Кремля

18:14
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Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова прошли в полуфинал парного разряда Кубка Кремля.

В четвертьфинале они обыграли соотечественниц Екатерину Александрову и Яну Сизикову со счетом 6:1, 4:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

В полуфинале Дзаламидзе и Рахимова встретятся с украинкой Надеждой Киченок и румынкой Ралукой Олару.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова (Россия) — Екатерина Александрова / Яна Сизикова (Россия) — 6:1, 4:6, 10:7

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Екатерина Савостина все материалы автора
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