Джокович отреагировал на первое место Соболенко в рейтинге WTA

Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на игру белоруски Арины Соболенко, которая впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). В финале US Open она проиграла американке Коко Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).

Теннисист опубликовал у себя в соцсетях фотографию Соболенко и четыре эмодзи.

Соцсети Новака Джоковича. Фото Скриншот.