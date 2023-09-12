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Халеп дисквалифицировали до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил

Ана Горшкова
Корреспондент
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Симона Халеп.
Фото AFP

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«ITIA подтверждает, что независимый трибунал отстранил румынскую теннисистку сроком на четыре года. 31-летняя Халеп была обвинена в двух отдельных нарушениях. Первое касалось неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году. Второе обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте спортсмена. Трибунал признал Халеп виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил», — говорится в заявлении ITIA.

Халеп была временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года, что было засчитано трибуналом в срок дисквалификации. Таким образом, отсранение спортсменки продлится с 7 октября 2022 года до 6 октября 2026 года. Теннисистика намерена обжаловать это решение.

Симона Халеп. Бывшая первая ракетка мира погрязла в допинговых обвинениях. Кошмар Симоны Халеп

Халеп является победительницей 24 турниров WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Источник: ITIA
Теннис
Симона Халеп
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