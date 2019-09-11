Дзаламидзе и Рыбакина уступили в первом круге турнира в Наньчане

Россиняка Натела Дзаламидзе и представительница Казахстана Елена Рыбакина уступили австралийке Арине Родионовой и американке Сабрине Сантамарии в первом круге парного разряда турнира WTA в Наньчане — (6:4, 0:6, 2:10).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Арина Родионова/Сабрина Сантамария (Австралия/США) — Натела Дзаламидзе/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 4:6, 6:0, 10:2