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Дзаламидзе и Рыбакина уступили в первом круге турнира в Наньчане

11:35

Россиняка Натела Дзаламидзе и представительница Казахстана Елена Рыбакина уступили австралийке Арине Родионовой и американке Сабрине Сантамарии в первом круге парного разряда турнира WTA в Наньчане — (6:4, 0:6, 2:10).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Арина Родионова/Сабрина Сантамария (Австралия/США) — Натела Дзаламидзе/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 4:6, 6:0, 10:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nanchang/2019/

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