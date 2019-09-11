Дзаламидзе и Рыбакина уступили в первом круге турнира в Наньчане
11:35
Россиняка Натела Дзаламидзе и представительница Казахстана Елена Рыбакина уступили австралийке Арине Родионовой и американке Сабрине Сантамарии в первом круге парного разряда турнира WTA в Наньчане — (6:4, 0:6, 2:10).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Арина Родионова/Сабрина Сантамария (Австралия/США) — Натела Дзаламидзе/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 4:6, 6:0, 10:2
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