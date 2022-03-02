Дьяченко сыграет против Голубич во втором круге турнира WTA в Лионе

Определился соперник российской теннисистки Виталии Дьяченко по второму кругу турнира WTA в Лионе (Франция). Россиянка сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии, которая победила бельгийку Грит Миннен в первом круге в трех сетах — 1:6, 6:4, 6:4 Матч Виталия Дьяченко — Виктория Голубич состоится завтра, 3 марта. Начало запланировано на 12.00 (мск). Лион (Франция) Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon Призовой фонд 239 477 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Виктория Голубич (Швейцария, 3) — Грит Миннен (Бельгия) — 1:6, 6:4, 6:4