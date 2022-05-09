Дуэт Александрова/Данилина вышел во второй круг турнира в Риме

Дуэт теннисисток Екатерины Александровой и Анны Данилиной (Россия/Казахстан) вышел во второй круг турнира в Риме.

Спортсменки обыграли итальянскую пару Джовине/Гримальска — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 10 минут. На счету российско-казахстанской пары один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. У соперниц ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из двух.

Во втором круге Александрова/Данилина встретятся с канадско-мексиканским дуэтом Дабровски/Олмос.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Анна Данилина (Россия/Казахстан) — Клаудия Джовине/Анастасия Гримальска (Италия) — 6:3, 6:4