Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Тамару Зиданшек из Словении в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.
Россиянка один раз подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. Зиданшек не сделала ни одной двойной ошибки, ни разу не подала на вылет и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.
Во втором круге турнира в Риме Касаткина сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 6:3
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