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Сегодня, 13:46

Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Тамару Зиданшек из Словении в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.

Россиянка один раз подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. Зиданшек не сделала ни одной двойной ошибки, ни разу не подала на вылет и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

Во втором круге турнира в Риме Касаткина сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 6:3

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
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