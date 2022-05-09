Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:50

Осака не выступит на турнире WTA в Риме

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира WTA 1000 в Риме.

Экс-первая ракетка мира не сможет выступить в Италии из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной спортсменкой на соревнованиях в Мадриде.

«К сожалению, я не смогу выступить в Риме, потому что меня все еще беспокоит травма, которую я получила на прошлой неделе в Мадриде. Это травма ахилла, поэтому мне стоит проявить особую осторожность. К тому же скоро «Ролан Гаррос», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

В первом круге турнира в Риме Осака должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Японку заменит лаки-лузер Нурия Парризас Диас.

Наоми Осака
1
0
Читайте также
Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дуэт Александрова/Данилина вышел во второй круг турнира в Риме

Дзаламидзе и Морозова не смогли пройти во второй круг парного турнира в Риме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости