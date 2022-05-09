Осака не выступит на турнире WTA в Риме

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира WTA 1000 в Риме.

Экс-первая ракетка мира не сможет выступить в Италии из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной спортсменкой на соревнованиях в Мадриде.

«К сожалению, я не смогу выступить в Риме, потому что меня все еще беспокоит травма, которую я получила на прошлой неделе в Мадриде. Это травма ахилла, поэтому мне стоит проявить особую осторожность. К тому же скоро «Ролан Гаррос», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

В первом круге турнира в Риме Осака должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Японку заменит лаки-лузер Нурия Парризас Диас.