Касаткина разгромно проиграла Бенчич в финале турнира в Аделаиде. Она взяла только два гейма

Российская теннисистка Дарья Касаткина разгромно проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии в финале турнира WTA 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 0:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

8-я ракетка мира Касаткина в игре 2 раза подала навылет и допустила 1 двойную ошибку. На ее счету ни одного брейк-пойнта. У 13-й ракетки мира Бенчич — 3 эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

25-летняя швейцарская теннисистка выиграла седьмой титул WTA в одиночном разряде.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:0, 6:2