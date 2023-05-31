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Сегодня, 18:48

Чесноков заявил, что уход Грачевой во Францию не является потерей для российского тенниса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал процесс смены российского гражданства на французское теннисисткой Варварой Грачевой.

«Я знаком с Варварой Грачевой. Она очень хорошая и приятная в общении девушка, которая никогда не вызывала негативных эмоций. Варвара приняла наверняка непростое для себя решение стать гражданкой Франции и представлять это государство. Кто-то будет называть ее предателем. Но я так не считаю. Никто не вправе осуждать ее за это решение. Другой вопрос, является ли смена гражданства Грачевой потерей для российского женского тенниса. Я думаю, ничего страшного в этом нет, у нас и так достаточно талантливых теннисисток. В том числе и на подходе, например Мирра Андреева. А настоящей потерей, на мой взгляд, был переход Елены Рыбакиной в Казахстан. Она выдающаяся теннисистка», — приводит слвоа Чеснокова RT.

27 марта стало известно, что Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства. С 2016 года спортсменка тренируется в Каннах.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Грачева проиграла американке Слоан Стивенс — 2:6, 1:6.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1155989-chesnokov-grachyova-franciya-grazhdanstvo
Теннис
Андрей Чесноков
Варвара Грачева
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