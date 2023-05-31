Чесноков поддержал вступившуюся за российских теннисистов украинку Свитолину

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поддержал украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая раскритиковала бойкот турниров с участием российских спортсменов.

«Если говорить честно, то уже надоело это политическое давление на спортсменов. Недавно вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зуйкин в жесткой форме критиковал Валерию Страхову за то, что она выступает в паре с россиянкой Ириной Хромачевой. Казалось бы, ну что в этом такого, девушки вместе играют, побеждают. Страхова ничего плохого не совершила. А ее поливают грязью. В нашем большом теннисном доме должен быть только спортивный климат, мы теннисисты, а не политики. Поэтому я полностью поддерживаю Элину Свитолину», — приводит слова Чеснокова RT.

Украинская теннисистка Элина Свитолина назвала позицию Министерства молодежи и спорта страны «выстрелом себе в ногу». В апреле организация запретила спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на соревнования ATP и WTA в нейтральном статусе.