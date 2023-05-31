Украинская теннисистка Свитолина раскритиковала бойкот турниров с участием россиян

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не понимает решения Министерства молодежи и спорта страны запретить спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Свитолина назвала такую позицию «выстрелом себе в ногу».

«Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто выстреливаем себе в ногу», — приводит слова теннисистки РИА «Новости» со ссылкой на ua.tribuna.com.

Украинка подчеркнула, что теперь многие спортсмены не могут выступать и представлять страну.

«Сейчас очень много видов спорта снова возвращает россиян и белорусов. Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Не понимаю позиции Минспорта. Они выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а это приказ», — сказала Свитолина.

Указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, был опубликован министерством молодежи и спорта Украины в апреле.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на соревнования ATP и WTA в нейтральном статусе.