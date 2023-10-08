Чесноков считает, что Самсонова показала плохую игру в матче со Свентек

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков раскритиковал игру россиянки Людмилы Самсоновой в финале турнира в Пекине против польки Иги Свентек.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Польши.

«Я не знаю, что произошло с Самсоновой, но сегодня она плохо играла, допустила огромное количество ошибок. Мне матч совсем не понравился, я надеялся увидеть борьбу, интригу, но Самсонова все проиграла сама. То, что она попала в финал, — это феноменальный результат, но сегодняшняя игра меня огорчила», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

22-летняя Свентек завоевала 16-й титул WTA и 5-й в текущем сезоне.