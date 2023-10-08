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Сегодня, 18:33

Самсонова объяснила поражение от Свентек в финале турнира в Пекине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Людмила Самсонова и Ига Свентек.
Фото AFP

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение от второй ракетки мира Иги Свентек (2:6, 2:6) в финале турнира WTA в Пекине (Китай).

«У Свентек не было ни одной невынужденной ошибки? Думаю, Ига — лучшая в этом. Для остальных теннисистов играть против нее — стресс, потому что у нее почти нет ошибок. Каждый раз тебе нужно выкладываться и придумывать, что еще сделать, чтобы победить. Свентек заставляет тебя ощущать это чувство. Я поняла это сегодня», — приводит официальный сайт WTA слова Самсоновой.

Самсонова провела седьмой финал в карьере, у нее 4 титула.

Свентек завоевала 16-й трофей в карьере.

Теннис
Ига Свентек
Людмила Самсонова
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Самсонова проиграла Свентек в финале турнира в Пекине
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