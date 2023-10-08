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Сегодня, 22:17

Янчук заявил, что Самсоновой не хватает уверенности для победы над топовыми соперниками

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Людмилы Самсоновой от представительницы Польши Иги Свентек в финале турнира в Пекине (2:6, 2:6).

«Не могу сказать, что игра Самсоновой по ходу турнира в Пекине меня как-то удивила. Она проявила то самое мастерство, которого от нее так долго ждали, ее выход в финал не был для меня сюрпризом. Людмила показала нам, что продолжает закономерно прибавлять в уровне своей игры. Касаемо ее выступления против Свентек: при всем своем хорошем техническом оснащении Самсонова пока не верит в себя, отсюда и вытекают эти невынужденные ошибки. Для победы над действительно топовыми соперниками ей не хватает уверенности. Также можно сказать, что у нее пока отсутствует главный навык, который отличает лучших теннисистов, — умение сражаться за главные мячи в матче», — цитирует Янчука RT.

22-летняя Свентек завоевала 16-й титул WTA и 5-й в текущем сезоне.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1214083-yanchuk-samsonova-vera-sopernicy
Теннис
Виктор Янчук
Ига Свентек
Людмила Самсонова
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