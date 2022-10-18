Матч турнира в Мексике между Квитовой и Перой был отложен из-за улья на судейской вышке

Матч первого круга турнира в Гвадалахаре (Мексика) между чешской теннисисткой Петрой Квитовой и американкой Бернардой Перой был отложен из-за улья на судейской вышке, сообщает Go Tennis.

Пчелы свили улей менее чем за два часа, прошедших после завершения предыдущего матча.

Начало встречи было отложено примерно на 1 час 40 минут. Победу в двух сетах одержала Квитова со счетом 6:3, 7:5.

Во втором круге чешская спортсменка сыграет против канадки Бьянки Андрееску.