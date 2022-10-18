Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:19

Матч турнира в Мексике между Квитовой и Перой был отложен из-за улья на судейской вышке

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Матч первого круга турнира в Гвадалахаре (Мексика) между чешской теннисисткой Петрой Квитовой и американкой Бернардой Перой был отложен из-за улья на судейской вышке, сообщает Go Tennis.

Пчелы свили улей менее чем за два часа, прошедших после завершения предыдущего матча.

Начало встречи было отложено примерно на 1 час 40 минут. Победу в двух сетах одержала Квитова со счетом 6:3, 7:5.

Во втором круге чешская спортсменка сыграет против канадки Бьянки Андрееску.

Теннис
Петра Квитова
0
Читайте также
Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом»
Иранской спортсменке грозит тюрьма за выступление без хиджаба. Это был протест
Шведская газета опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока»
Около 10 диверсионных групп выявили за два дня на запорожском направлении
Владелец бренда Zara может передать российские активы партнеру из ОАЭ
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенчич обыграла Фернандес и вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости