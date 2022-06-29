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Сегодня, 17:57

Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2022

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Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2022, обыграв бельгийку Янину Викмайер — 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Остапенко станет победительница пары Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) — 6:2, 6:2

Леся Цуренко (Украина) — Ангелина Калинина (Украина, 29) — 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Wimbledon
Елена Остапенко
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