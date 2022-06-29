Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2022
Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2022, обыграв бельгийку Янину Викмайер — 6:2, 6:2.
Следующей соперницей Остапенко станет победительница пары Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 12) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) — 6:2, 6:2
Леся Цуренко (Украина) — Ангелина Калинина (Украина, 29) — 3:6, 6:4, 6:3
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