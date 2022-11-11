Бывший тренер Гарсии: «Когда вы видите, как она играет, чувствуете, что у нее нет границ»

Бертран Перре, бывший тренер француженки Каролин Гарсии, поделился впечатлениями от выступления теннисистки в этом сезоне.

«Очевидно, что когда вы видите, как она играет так, как на этой неделе или других турнирах, таких как в Цинциннати, чувствуете, что у нее нет границ. Ей еще есть к чему стремиться. Она все еще может быть лучше, более уверенной», приводит Yardbarker слова Перре.

Также он поделился мнением о сотрудничестве с ней.

«Это было долгое путешествие. Она действительно профессионал, работать с ней было потрясающе, но, возможно, она даже слишком перфекционистка. Она не соглашалась совершать ошибки. С ее рискованной игрой, если ты не согласен допускать ошибки, это может расстроить», — добавил специалист.

Гарсия стала победительницей Итогового турнира WTA в этом году, обыграв в решающем матче представительницу Белоруссии Арину Соболенко. Всего на ее счету одиннадцать крупнейших титулов в карьере.