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12 ноября, 20:10

Кудерметова рассказала, как прошли ее первые дни после победы на Итоговом турнире WTA

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, как она пережила эмоции после победы на Итоговом турнире WTA в парном разряде.

«Я уже остыла. Пришлось. На следующий день был вылет в 4 утра, потом у меня были непростые двое суток в пути. И вот я только к пятнице и смогла добраться до своего места назначения, чтобы ответить на вопросы.

Мне помогла уверенность в себе? То, что вы называете уверенностью в себе — это только составляющая одного общего и целого. Того, что называют высоким профессионализмом. Здесь много факторов. Например, понимание, как и в какой момент действовать — все это также придает тебе уверенности и спокойствия во время матча. Поэтому лучше это называть это опытом, который невозможно приобрести, не оказавшись в нашей рабочей среде. То есть через матчи, надо играть, играть и еще раз играть», — сказала Кудерметова.

Вероника Кудерметова впервые в карьере стала чемпионкой Итогового, играя в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. В финальном матче пара Кудерметова/Мертенс была сильнее пары Барбара Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии.

 
Вероника Кудерметова. «Хотелось попасть на Итоговый в одиночном разряде. Я ведь была близка». Кудерметова — о большой победе и планах на будущее

 

Вероника Кудерметова
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