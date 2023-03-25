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Сегодня, 10:37

Бьянка Андрееску: «Сейчас показываю 75-80 процентов своих возможностей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, на сколько процентов своих возможностей она сейчас играет.

Во втором круге турнира в Майами она обыграла Марию Саккари и прервала серию из пяти поражений от топ-10.

«Я чувствую, что всегда могу прибавить, даже когда мне кажется, что я играю на 100 процентов. Но я знаю, что я никогда не играю на 100 процентов, потому что могу столькому научиться. И очень важно, что за последние годы я лучше узнала свой организм. Так что мне кажется, что сейчас я показываю 75-80 процентов своих возможностей», — сказала Андрееску на пресс-конференцию.

В следующем круге Андрееску сыграет с американкой Софией Кенин.

Теннис
Бьянка Андрееску
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