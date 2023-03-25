Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:26

Соболенко: «Я хочу быть первой ракеткой, хочу выиграть больше турниров «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что хочет побороться за звание первой ракетки мира.

«Победа на ТБШ — это потрясающий момент, но пора двигаться дальше. Конечно, я хочу быть первой ракеткой. Конечно, я хочу выиграть больше турниров «Большого шлема», и это нормально. Наверное, именно поэтому это помогает мне оставаться сосредоточенной, помогает продолжать работать и просто продолжать делать все возможное каждый день», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Также она заявила, что поражения от первой ракетки мира Свентек мотивировали ее больше заниматься своей физической формой.

«Всегда нужно продолжать совершенствоваться, учиться, потому что появляется много молодых игроков. Например, Свентек, она двигается лучше. В первых матчах против нее я чувствовала, что физически я не готова. Поэтому мы поговорили с моим тренером по фитнесу, чтобы улучшить мою форму. Мы начали работать еще больше, так что я улучшила эту часть своей игры. Если кто-то обыгрывает меня, я иду смотреть свой матч. Я беру оттуда несколько уроков. Мы улучшаем некоторые вещи и двигаемся дальше», — сказала Соболенко.

Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Майами обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 6:4, 6:3. В третьем круге вторая ракетка мира встретится с Марией Боузковой из Чехии.

Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Майами

Бьянка Андрееску: «Сейчас показываю 75-80 процентов своих возможностей»
Новости
RSS RSS
Все новости