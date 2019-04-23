Бузарнеску и Бабош вышли во второй круг турнира в Стамбуле

Румынка Михаэла Бузарнеску вышла во второй раунд турнира WTA в Стамбуле, обыграв в двух сетах Юлию Глушко из Израиля.

В другой встрече дня Тимеа Бабош из Венгрии победила сербку Ивану Йорович.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош (Венгрия, LL) – Ивана Йорович (Сербия, Q) – 6:4, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 2) – Юлия Глушко (Израиль, LL) – 6:4, 6:4